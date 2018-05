Krauschwitz: Schäferhund attackiert Besitzerin - Polizei erschießt das Tier

Vorfall in Sachsen

Krauschwitz Ein Schäferhund hat seine Besitzerin in Sachsen attackiert und schwer verletzt. Polizisten erschossen das Tier.

Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach haben Zeugen gesehen, wie der Altdeutsche Schäferhund die 71 Jahre alte Frau am Samstag durch den Garten in Krauschwitz zerrte.