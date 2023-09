Transport in einem Lieferwagen 15-jähriger Syrer schleust 27 Menschen nach Deutschland

Die Polizei nahm am späten Abend auch zwei weitere Männer im Alter von 25 und 27 fest, die kurz vorher an der gleichen Stelle mit einem Auto über die Grenze nach Deutschland gefahren waren. Nach Angaben eines Sprechers besteht der Verdacht, dass sie mit der Schleusung in Verbindung stehen. Den Einsatzkräften sagten sie, sie seien in Polen zum Tanken gewesen.