Sie trieb auf der Elbe : Kopflose Latexpuppe löst Feuerwehreinsatz aus

Geesthacht Passanten haben die Puppe für eine kopflose Frauengestalt gehalten, die in Handtüchern eingewickelt war. Die Feuerwehr rückte bei Geesthacht im Landkreis Herzogtum Lauenburg mit einem Boot aus.

Eine lebensgroße Latexpuppe hat einen Feuerwehreinsatz in der Elbe ausgelöst. Passanten hätten bei Geesthacht im Landkreis Herzogtum Lauenburg eine in Handtüchern eingewickelte kopflose Frauengestalt im Wasser treiben sehen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.