Ungewöhnlicher Kaffeeklatsch in Konstanz : Zweijährige büxt aus und lässt sich in Altenpflegeheim verwöhnen

Konstanz Während sich die Mutter um das Geschwisterkind gekümmert hat, ist ein zweijähriges Mädchen in Friedrichshafen am Bodensee von zu Hause ausgerissen. Sie lief in das 500 Meter entfernte Altenheim und ließ sich von Ersatzomas mit Saft und Kuchen versorgen.

Eine Zweijährige ist in Friedrichshafen am Bodensee von zu Hause ausgebüxt und hat sich in einem nahen Altenheim verwöhnen lassen. Das Pflegeheim verständigte die Polizei, nachdem das kleine Mädchen dort am Sonntag ohne Begleitung erschienen war, wie die Beamten in Konstanz am Montag mitteilten. Beim Eintreffen der Polizei wurde die Kleine demnach bereits von mehreren Ersatzomas umsorgt und mit Kuchen und Apfelschorle bei bester Laune gehalten.

Kurz darauf kam sie wieder in die Obhut ihrer Familie. Wie sich herausstellte, hatte die Mutter sich zuvor um ein Geschwisterchen gekümmert und nicht bemerkt, dass die Zweijährige von zu Hause ausriss und ins 500 Meter entfernte Altenheim tappelte.

(jms/AFP)