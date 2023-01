In Konstanz Zum Inzest gezwungen – Prozess um Vergewaltigung durch Bruder

In der Gesellschaft ist Inzest immer noch ein Tabu-Thema, vor Gericht nicht. Richter beschäftigen sich mit Fällen von sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung, die immer wieder im Zusammenhang mit Inzest stehen. In Konstanz muss sich an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) ein 21-Jähriger vor dem Landgericht verantworten, weil er sich im vergangenen Jahr über Monate an seiner Schwester vergangen haben soll.