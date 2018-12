Kommentar zum „Spiegel“-Skandal: Der Fall Relotius und die Folgen

Das Verlagsgebäude des Spiegel-Verlags am Rande der Hafencity in Hamburg (Archivfoto). Foto: dpa/Christian Charisius

Meinung Düsseldorf Der Skandal um den „Spiegel“-Reporter Claas Relotius ist nicht nur ein Fall für den Verlag selbst, sondern ein Thema für uns alle. Ein Kommentar unseres Chefredakteurs.

Die Verantwortlichen beim Spiegel gehen schonungslos, umfassend und transparent an die Aufklärung, was Respekt abnötigt. Kriminelle Energie gibt es überall, Betrüger auch. Man kann den Menschen nicht hinter die Stirn gucken. Die Branche muss diesen Vorfall trotzdem als Mahnung begreifen, um ihre Qualitäts- und Sicherungsmechanismen zu überprüfen. Das können wir mit Selbstbewusstsein tun, weil unsere Tätigkeit eben eine besondere in einer freiheitlichen Demokratie ist und Tausende Journalisten dieser Verantwortung auch durch akkurates und gewissenhaftes Recherchieren, Schreiben und Senden gerecht werden.