Kölner Einbrecher berichtet : „Man hebelt, hebelt, hebelt – und irgendwann ist die Tür auf“

Einbrecher Dario beim Interview: Seine wahre Identität will er nicht preisgeben Foto: Vassili Golod

Interview Köln Gut zwei Mal pro Stunde wird statistisch gesehen in NRW eingebrochen. In absoluten Zahlen hat die Polizei 24.780 Wohnungseinbrüche in 2020 gezählt. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr, doch jede dieser Taten ist eine Katastrophe für die Opfer. Wer macht so etwas? Und warum? Wir haben mit einem Einbrecher aus Köln gesprochen.