Illegaler Online-Handel: Potenzmittel und Luxus-Sportwagen bei Razzia beschlagnahmt

Köln/Ulm Bei Durchsuchungen in Köln und Ulm fand der Zoll Tausende Potenzpillen, die illegal online verkauft werden sollten. Für die mutmaßlichen Täter bislang offenbar ein lohnendes Geschäft: eine halbe Million Euro wurde sichergestellt.

Bei einer Razzia in mehreren Wohn- und Geschäftsräumen in Ulm, Köln und im Kreis Esslingen wurden diverse Potenzmittel sowie Kosmetika, die unter das Arzneimittelgesetz fallen, gefunden. Zollfahnder stellten rund 18.000 Potenzpillen sicher. Außerdem entdeckten die Ermittler mehr als 700 Kosmetikartikel, für deren Einfuhr und Vertrieb ebenfalls eine arzneimittelrechtliche Erlaubnis erforderlich gewesen wäre.

Doch damit nicht genug: In den Räumen befanden sich Vermögenswerte in Höhe von einer halben Million Euro, darunter ein Sportwagen der Luxusklasse. Ein Mann wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.