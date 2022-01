Koblenzer Prozess um Staatsfolter in Syrien : 58-jähriger Anwar R. muss lebenslang hinter Gitter

Koblenzer Prozess um Staatsfolter in Syrien

Koblenz Es ist der weltweit erste Prozess um Folter durch den syrischen Staat: Im Koblenzer Prozess um Folterungen in Syrien ist der Angeklagte am Donnerstagmorgen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.

Das Oberlandesgericht in der rheinland-pfälzischen Stadt sprach den 58-jährigen Anwar R. wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 27-fachen Mordes und weiterer Delikte schuldig.

Das Urteil wurde am 108. Verhandlungstag des im April 2020 begonnenen Prozesses verkündet. Das Verfahren mit mehr als 80 Zeugen sowie einer Reihe von Folteropfern als Nebenkläger hat international Aufsehen erregt.

Die Bundesanwaltschaft warf dem Angeklagten Anwar R. Verbrechen gegen die Menschlichkeit 2011 und 2012 in der Anfangsphase des syrischen Bürgerkrieges vor. Der 58-Jährige soll in einem Gefängnis des Allgemeinen Geheimdienstes in der syrischen Hauptstadt Damaskus als Vernehmungschef für die Folter von mindestens 4000 Menschen verantwortlich gewesen sein. Mindestens 30 Gefangene seien gestorben.