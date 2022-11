Auch Polizisten darunter : Mehr als 50 Beschuldigte bei Ermittlungen zu rassistischen Chats

Das Justizzentrum in Koblenz, in dem der rheinland-pfälzische Verfassungsgerichtshof, das Oberverwaltungsgericht, das Verwaltungsgericht, die Generalstaatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft, das Sozialgericht und das Arbeitsgericht untergebracht sind. (Archivfoto) Foto: dpa/Thomas Frey

Koblenz/Mainz Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt wegen antisemitischer und rassistischer Mitteilungen. Ein Polizist sei bereits suspendiert worden, gegen drei weitere würden Disziplinarverfahren geführt.

Antisemitische und rassistische Mitteilungen über Messenger-Dienste: Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen mehr als 50 Beschuldigte wegen des Anfangsverdachts möglicherweise strafbarer Posts in Chatgruppen. Darunter seien vier Polizeibeamte, ein ehemaliger Student der Hochschule der Polizei sowie zwei Beamte der Bundespolizei, teilte die Ermittlungsbehörde am Montag mit. In den Chats seien Bilder mit Hakenkreuz-Symbolen, antisemitische, rassistische und behindertenfeindliche Mitteilungen verschickt worden.