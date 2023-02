Weltkrebstag am 4. Februar Knochenmarkspender-Datei verliert altersbedingt 125.000 Spender

Immer mehr Menschen im Alter über 61 Jahren fallen aus der Spenderdatei der DKMS. Allein in diesem Jahr müssten 125.000 potenzielle Stammzellenspender aus Altersgründen aus der Datei gestrichen werden, teilte die DKMS am Freitag in Tübingen aus Anlass des Weltkrebstages am Samstag mit.