Knochen-Fund im Allgäu : Erster aufrecht gehender Menschenaffe lebte wohl in Bayern - und nicht in Afrika

Erster aufrecht gehender Menschenaffe lebte wohl in Bayern - und nicht in Afrika

Tübingen Forscher haben Knochen eines Primaten gefunden, der bisherige Erkenntnisse über die Evolution der Menschenaffen in Frage stellt. Die ersten aufrechten Schritt haben unsere Vorfahren demnach vor zwölf Millionen Jahren in Bayern gemacht.

Knochen einer in Bayern neu entdeckten Primatenart legen nach Überzeugung der Fossilienforscherin Madelaine Böhme nahe, dass der aufrechte Gang des Menschen in Europa entstanden ist. Die in Pforzen im Ostallgäu-Kreis ausgegrabenen Überreste des „Danuvius guggenmosi“ seien fast zwölf Millionen Jahre alt und damit sechs Millionen Jahre älter als bisherige afrikanische Funde von aufrechtgehenden Wesen, erklärte Böhme am Mittwoch in Tübingen. Damit werde die bisherige Sichtweise auf die Evolution der großen Menschenaffen und des Menschen grundlegend infragegestellt, betonte die Tübinger Wissenschaftlerin.