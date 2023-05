Klub Langer Menschen wird 70 Hier gibt es keinen Zutritt für Kleine

„Es ist auch einfach schwer, schöne, feminine Kleidung und Schuhe zu finden“, beschreibt sie ein ganz alltägliches Problem. Dass die Suche nach passender Kleidung schwierig sein kann, weiß auch Holger Schnieder, der auch Adressen von Spezialgeschäften an Vereinsmitglieder vermittelt. „Finden Sie mal Gummistiefel in Größe 52“, sagt er. Bei den Gummistiefeln sei auch er an seine Grenzen gestoßen. Dafür habe er im Ausland recherchieren müssen. Anders als viele noch größere Menschen benötige sie für ihre Wohnung aber keine Sonderanfertigungen von Möbeln, sagt Stolz. „Ich habe natürlich bewusst eine Altbauwohnung mit hohen Wänden gewählt und einige Kleinigkeiten angepasst“, erzählt sie. „Der Spiegel im Bad ist bei mir höher angebracht. Meine kleinen Freunde können sich dort leider nicht sehen.“ Für sie habe sie aber zumindest einen Garderobenhaken in passender Höhe angebracht.