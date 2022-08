Tragödie im Klotti-Park : Zeuge erhebt schwerwiegenden Vorwurf nach Todesfahrt in Achterbahn

Zeuge erhebt schwerwiegenden Vorwurf nach Todesfahrt in Achterbahn

Klotten Am Samstag ereignete sich ein tödlicher Unfall im Klotti-Park bei Cochem. Eine Frau stürzte während der Fahrt aus der Achterbahn. Nun steht der Vorwurf im Raum, der Park habe es mit der Sicherheit nicht so genau genommen.

Auch am Montag bleibt der Wild- und Freizeitpark Klotten geschlossen. Wie es danach mit dem Parkbetrieb weitergeht, ist zunächst noch nicht klar. So erklärte es der Klotti-Park, wie er umgangssprachlich auch genannt wird, bereits am Sonntag auf seiner Website. Man hält den Park demnach geschlossen, „um eine schnelle Aufklärung des Unfallhergangs durch die Behörden zu unterstützen“.