Mann ist Wiederholungstäter: Klinik in Hessen enttarnt falschen Arzt

Klinik in Hessen enttarnt falschen Arzt

Melsungen/Kassel Ein Hochstapler absolvierte dort mehrere Dienste, bevor er aufflog. Nach einem ähnlichen Vergehen war er gerade erst wieder auf freiem Fuß. Einer aufmerksamen Krankenpflegerin war die Inkompetenz des Mannes aufgefallen.

Ein 38-Jähriger hat sich als Arzt ausgegeben und kurzzeitig in einer Klinik in Hessen gearbeitet. Bereits nach wenigen Diensten sei er wegen seiner Inkompetenz aufgeflogen, sagte Gunther Claus, ärztlicher Leiter im Melsunger Asklepios Klinikum, am Freitag. Das Krankenhaus im Schwalm-Eder-Kreis erstattete gegen den mutmaßlichen Hochstapler Anzeige. Der Mann war wegen ähnlicher Vergehen vor der Tat zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Das Urteil war noch nicht rechtskräftig, er war gegen Auflagen auf freiem Fuß. Zuvor hatte die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ (HNA) berichtet.