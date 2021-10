Fünf Leute im Krankenhaus : Klingelstreich löst Massenschlägerei auf der Straße aus

Sinsheim Ein eigentlich harmloser Klingelstreich hat in Baden-Württemberg eine Massenschlägerei ausgelöst, bei der fünf Menschen schwer verletzt wurden. Die Polizei war mit vielen Kräften im Einsatz.

Vermutlich ein harmloser Klingelstreich hat in einem Dorf bei Sinsheim in Baden-Württemberg eine Massenschlägerei ausgelöst. In einem Mehrfamilienhaus in Steinsfurt im Rhein-Neckar-Kreis schwelt nach Polizeiangaben seit geraumer Zeit ein Streit zwischen Nachbarn - am Freitagabend artete dieser Streit dann in die Schlägerei aus.