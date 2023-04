Klimawandel Die 5 gefährdetsten Nationalparks Deutschlands

In Deutschland gibt es 16 Nationalparks, die sich über das gesamte Land erstrecken. Doch auch die hiesigen Naturoasen sind durch den Klimawandel bedroht. Besonders fünf haben mit Herausforderungen zu kämpfen.

Platz 5: Bayerischer Wald

Der Bayerische Wald liegt im Südosten Deutschlands an der Grenze zu Tschechien. Das Mittelgebirge und der Urwald sind etwa 100 Kilometer lang und werden von 1,3 Millionen Menschen jährlich besucht. Seit 2000 sind die Baumkronen in dem Nationalpark um -12,50 Prozent zurückgegangen. Zudem ist die Luftqualität in dem Wald sehr schlecht und die Stickstoffdioxidbelastung sehr hoch.