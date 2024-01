Copernicus-Bericht 2023 war heißestes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

Unter dieser 1,5-Grad-Marke blieben die Temperaturen im vergangenen Jahr also knapp, die Schwelle droht Experten zufolge aber im kommenden Jahr überschritten zu werden. Laut Copernicus war es schon 2023 an fast der Hälfte der Tage um mehr als 1,5 Grad wärmer als im vorindustriellen Zeitalter. An zwei Tagen im November seien es sogar mehr als zwei Grad gewesen.