Wegen Klimaschutz umstritten : Mehr als die Hälfte der Passagierflüge sind Kurzstreckenflüge

Wiesbaden In der Corona-Pandemie sind Flugreisen zwar deutlich zurückgegangen. Dennoch war gut jeder zweite Passagierflug vergangenes Jahr auf der Kurzstrecke unterwegs. Kurzstreckenflüge sind auch im Wahlkampf Thema.

Flüge mit einer Distanz bis 1000 Kilometer hatten 2020 einen Anteil von 53 Prozent an allen Passagierflügen, die auf den deutschen Hauptverkehrsflughäfen starteten oder landeten, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Der Anteil war damit ähnlich hoch wie im Jahr vor der Pandemie (54 Prozent).