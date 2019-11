Kostenpflichtiger Inhalt: Klimapaket im Bundesrat : Streit ums Geld, nicht ums Klima

Markus Söder verfolgt im Bundesrat eine Rede von Winfried Kretschmann. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Meinung Berlin Die Herzstücke des Klimapakets der Bundesregierung können in Kraft treten. Das Gezerre um den Klimaschutz geht trotzdem weiter, denn die Länder zwingen den Bundestag zu Steuerfragen nochmal an den Verhandlungstisch. Jetzt kommt viel auf die Grünen an.