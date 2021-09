„Drastische Reduzierung“ der CO2-Emissionen gefordert : Umwelthilfe reicht Klimaklagen gegen BMW und Mercedes-Benz ein

Berlin Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat wie angekünigt BMW und Mercedes wegen unzureichendem Klimaschutz verklagt. Die Organisation wirft den Autobauern vor, sich nicht auf den Ausstieg von Verbrennermotoren bis zum Jahr 2030 festgelegt zu haben.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat ihre Anfang des Monats angekündigten Klimaklagen gegen die deutschen Autobauer BMW und Mercedes-Benz nach eigenen Angaben nun eingereicht. In den Klageschriften bei den zuständigen Landgerichten in München und Stuttgart werde von den Unternehmen ein klimagerechter Umbau „insbesondere durch eine drastische Reduzierung der CO2-Emissionen ihrer Fahrzeuge“ gefordert, erklärte die Umwelthilfe am Dienstag in Berlin. Dem „Handelsblatt“ sagte DUH-Anwalt Remo Klinger, die Klageschriften an die beiden Landgerichte seien am Montagabend rausgegangen.