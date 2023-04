Letzte Generation Diesen Kleber benutzen die Klimaaktivisten

Viele Polizeibehörden haben sich bereits mit Hunderten Litern Speiseöl eingedeckt, um festgeklebte Klimaaktivisten von Straßen zu lösen. Regelmäßig gibt es in Großstädten wie Düsseldorf, Köln oder Berlin Aktionen, bei denen sich die Aktivisten an Asphalt oder ähnlichem festkleben, um für das Klima zu demonstrieren. Es wurde bereits angewiesen, dass Beamtinnen und Beamten im Streifendienst und in den Hundertschaften das Lösen von festgeklebten Klimaaktivisten lernen sollen. Am besten geeignet – so hieß es in einer internen Handlungsanweisung der Polizei – sei Sonnenblumenöl. Zudem brauche man Holzspatel.