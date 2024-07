Letzte Generation Diesen Kleber benutzen die Klimaaktivisten

In der allgemeinen Berichterstattung ist in den meisten Fällen von Sekundenkleber, Zwei-Komponenten-Kleber oder Schnellzement die Rede. Das Mittel des Vertrauens ist hauptsächlich Sekundenkleber, der doch durchaus manchmal schwierig zu entfernen ist, wie bei einem Aktivisten in Mainz. Dort hat sich ein Mann so fest an eine Straße geklebt, dass er mit schwerem Gerät befreit werden musste. Er soll eine Mischung aus Sand und Sekundenkleber verwendet haben, um sich an der Straße festzukleben.