Virales Video im Netz Autofahrer verprügeln Mitglieder der Letzten Generation in Mannheim

Um eine Fortsetzung ihres Protestes ging es auch in der heutigen Pressekonferenz vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Carla Heinrichs, Sprecherin der Letzten Generation, kündigte an, dass es ab dem 13. September vermehrt Protestmärsche und Straßenblockaden in der Hauptstadt geben werde. Geplant sei, dass Hunderte Menschen dauerhaft in Berlin protestieren, hieß es auf der Pressekonferenz. Unter dem Stichwort „Wendepunkt Herbst 2023“ würden am 13. September Aktivisten aus ganz Deutschland nach Berlin reisen, um Berlin ihre Präsenz zu demonstrieren. Am 15. September ist ein globaler Klimastreik zusammen mit den Aktivisten von Fridays for Future in der Hauptstadt geplant, am 18. September folgten dann Straßenblockaden und Protestmärsche im gesamten Stadtgebiet, gibt die Gruppe an. Ziel sei „ein Wendepunkt, raus aus der politischen Ohnmacht.“