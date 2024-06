Klimaprotest in Berlin Aktivist im Hungerstreik in Krankenhaus eingeliefert

Ein Klima-Aktivist, der sich seit knapp drei Monaten im Regierungsviertel in Berlin im Hungerstreik befindet, ist nach Angaben der Kampagne „Hungern bis ihr ehrlich seid“ in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Ärzte hatten den Zustand von Wolfgang Metzeler-Kick, der sich seit 89 Tagen im Hungerstreik befindet, zuletzt als „akut lebensgefährlich“ eingestuft, hieß es in einer Mitteilung am Montagabend.