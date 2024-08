Kampagne „Öl tötet“ Klima-Aktivisten blockieren nächtliche Frachtflüge in Leipzig/Halle

Vergangene Woche hatten die Klimaaktivisten zunächst den Flughafen Köln/Bonn blockiert, am Tag darauf das internationale Drehkreuz Frankfurt am Main. Am Stuttgarter Flughafen gab es zudem eine friedliche Protestaktion ohne Einschränkungen des Flugverkehrs. Daraufhin kündigte unter anderem der Flughafen Leipzig an, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Sicherheitskräfte seien sensibilisiert worden und würden mit erhöhter Aufmerksamkeit handeln, hieß es.