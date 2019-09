Polizei und Feuerwehr retten Tier : Unbekannte werfen Kätzchen in Altkleidercontainer

Lübeck In Lübeck haben Tierquäler eine Katze in einen Altkleidercontainer geworfen. Die Polizei musste samt Feuerwehr zu dem Einsatz ausrücken und befreite den Vierbeiner.

Unbekannte haben in Lübeck eine junge Katze in einen Altkleidercontainer geworfen. Wie die Polizei in der schleswig-holsteinischen Stadt am Montag mitteilte, befreiten Polizei und Feuerwehr das Tier in einem gemeinsamen Einsatz. Eine Passantin hatte die Katze zuvor im Container jaulen gehört.