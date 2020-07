In Gießen : Kleiner Junge mit teuerstem Medikament der Welt erfolgreich behandelt

Gießen 2,15 Millionen Euro kostet eine einmalige Gabe des Präparats Zolgensma. Am Universitätsklinikum Gießen und Marburg wurde dieses Präparat nun einem kleinen Jungen verabreicht.

Dem kleinen Jungen, der in der Gießener Uniklinik mit dem derzeit teuersten Medikament der Welt behandelt wurde, geht es gut. Seine Eltern seien „total happy“, sagte die Sprecherin der Uniklinik, Christine Bode, am Mittwoch dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der kleine Samuel leidet seit seiner Geburt an spinaler Muskelatrophie (SMA), einer Erbkrankheit, die zur Folge hat, dass sich seine Muskulatur nicht richtig ausbildet. Im März erhielt er am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) das Medikament Zolgensma. Eine einmalige Gabe des Präparats aus den USA kostet 2,15 Millionen Euro.