Dieb in Saalfeld ertappt : Elfjähriger stiehlt Vibrator als Mutprobe für Freundin

Foto: dpa/Friso Gentsch

Saalfeld Dieser besondere Freundschaftsdienst hat einen Elfjährigen in Saalfeld in arge Schwierigkeiten gebracht. Der Junge wurde in einer Drogerie dabei ertappt, als er versuchte, einen Vibrator zu klauen - offenbar für eine Freundin.

Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Ausgang des Ladens wurde jedoch die Diebstahlwarnanlage ausgelöst. Der Junge gab seine Beute sofort zurück und erklärte den herbeigerufenen Beamten, es habe sich um eine Mutprobe gehandelt. Der Elfjährige wurde nach dem Vorfall am Mittwoch seiner Mutter übergeben.

(felt/dpa)