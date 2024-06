Ranking nach Bundesländern Das wird besonders häufig auf Kleinanzeigen verschenkt

Dreilinden/Berlin · Auf Kleinanzeigen werden viele Gegenstände verschenkt. Das Portal hat ausgewertet, was in dieser Kategorie in welchem Bundesland besonders häufig inseriert wird.

24.06.2024 , 10:28 Uhr

17 Bilder Diese Gegenstände werden besonders häufig auf Kleinanzeigen verschenkt 17 Bilder Foto: Krebs, Andreas (kan)

Unter gebrauchten Dingen lassen sich oft so einige Schätze finden – und gleichzeitig wird der Geldbeutel geschont. Besonders gilt das für gebrauchte Gegenstände, für die der Besitzer überhaupt kein Geld mehr will. Auf Kleinanzeigen werden im Jahr mehr als 5 Millionen Inserate in der Kategorie „Verschenken“ geschaltet. Das Portal hat nun für jedes Bundesland die drei Gegenstände ausgewertet, die am häufigsten als „zu verschenken“ angeboten werden. Neben Fahrrädern oder Möbeln befinden sich darunter auch einige überraschende Dinge. In dieser Bilderstrecke finden Sie eine Übersicht nach Bundesländern sortiert. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Gegenstände werden besonders häufig auf Kleinanzeigen verschenkt

(ckoe)