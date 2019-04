Wegen Masern-Alarm : Nichts geht mehr - Stadt in Österreich stellt kompletten Busbetrieb ein

Ein Kreuz steht am auf einem Impfpass, in dem eine Kombiimpfung für Masern, Mumps und Röteln eingetragen ist. (Archivbild). Foto: dpa/Marius Becker

Klagenfurt Die Masernwelle hat auch Klagenfurt in Österreich erreicht. Jetzt hat die Stadt zu einer drastischen Maßnahme gegriffen und den kompletten Busverkehr in der Stadt eingestellt. Ein Fahrer war an Masern erkrankt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach der Masern-Erkrankung eines Busfahrers hat die österreichische Stadt Klagenfurt den städtischen Busverkehr am Mittwoch vorübergehend eingestellt. Damit sollte eine Ausbreitung der vor allem für Erwachsene gefährlichen Infektionskrankheit unterbunden werden. Alle 60 Busse seien desinfiziert worden, außerdem werde der Impfstatus der insgesamt rund 130 Busfahrer-Kollegen des Erkrankten überprüft, sagte der Prokurist der Klagenfurter Stadtwerke, Gernot Weiss.

Ein Problem sei, dass viele nicht sicher wüssten, ob sie als Kind einmal erkrankt und damit immun seien. „Auch ein gültiger Impfpass ist nicht immer zur Hand“, sagte Weiss. Am frühen Abend sollte der öffentliche Nahverkehr in der 100 000-Einwohner-Stadt zumindest im Stunden-Takt wieder aufgenommen werden.

(mja/dpa)