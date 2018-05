Berliner Gericht : Klage einer Lehrerin im Kopftuch-Streit abgewiesen

Berlin Das Arbeitsgericht in Berlin hat die Klage einer muslimischen Lehrerin abgewiesen, die an einer Grundschule mit Kopftuch unterrichten wollte.

Die Richter begründeten ihre am Mittwoch verkündete Entscheidung mit dem seit 2005 in Berlin geltenden Neutralitätsgesetz. Die Regelung verbietet es Grundschullehrern und anderen Beamten im öffentlichen Dienst, sichtbare religiöse oder weltanschauliche Symbole beziehungsweise auffalend religiös oder weltanschaulich geprägte Kleidungsstücke im öffentlichen Dienst zu tragen.

Die Klägerin sollte ursprünglich in einer Grundschule unterrichten, wurde dann aber, weil sie ein Kopftuch im Unterricht tragen wollte, an ein sogenanntes Oberstufenzentrum, eine berufsbildende Schule, versetzt. Die Klägerin sah sich in dieser Versetzung in ihrer grundgesetzlich geschützten Religionsfreiheit verletzt.