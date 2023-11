Recherchezentrum in Essen Darum gibt es aktuell Personalausfälle in Tausenden Kitas

Tausende Kindergärten in Deutschland meldeten einer Medienrecherche zufolge im vergangenen Kita-Jahr 2022/2023 Personalausfälle. In mindestens 26.731 Fällen seien die zuständigen Aufsichtsbehörden informiert worden, teilte das Recherchezentrum Correctiv am Mittwoch in Essen mit und bezog sich dabei auf Abfragen bei örtlichen Jugendämtern und Landesjugendämtern. Allein in Nordrhein-Westfalen gebe es 7.495 Fälle, in denen einzelne Gruppen oder die gesamte Einrichtung habe schließen müssen.