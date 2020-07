Große Forstschäden in Deutschland : „In Mitteleuropa entstehen Waldbrände meist durch Fahrlässigkeit“

Düsseldorf In Deutschland gibt es immer mehr Waldbrände. Zuletzt sorgten Feuer im Nationalpark De Meinweg und Gummersbach für Schlagzeilen in NRW. Ein Karlsruher Uni-Projekt soll nun Präventionsmöglichkeiten erforschen.

Im Jahr 2018 verbrannten in Deutschland 2349 Hektar Wald. Der Waldbrandstatistik der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zufolge war es der größte durch Feuer verursachte Forstschaden seit 26 Jahren. Wenn die aktuellen Klimaprognosen eintreffen und es in den kommenden Jahren immer häufiger Dürreperioden gibt, könnte auch die Zahl von Waldbränden weiter zunehmen. Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) erforschen daher, wie gefährdete Flächen erkannt, das Risiko für Brände reduziert und verbrannte Wälder nachhaltig aufgeforstet werden können. Das Projekt wird von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe mit rund 1,5 Millionen Euro gefördert.

Christophe Neff lehrt am KIT im Bereich Vegetationsgeographie, Geobotanik und Landschaftsökologie und forscht seit fast 20 Jahren über Waldbrände. „In Mitteleuropa entstehen Waldbrände meist durch Fahrlässigkeit, nur selten durch Brandstiftung.“ In den Hitzesommern 2003 und 2006 lösten Blitzeinschläge überdurchschnittlich oft Waldbrände aus. In diesen beiden Jahren gab es in Deutschland auch mehr Waldbrände und verbrannte Flächen als im Durchschnitt. Wichtiger als die Anzahl der Waldbrände sei allerdings, ob Ökosystem-Funktionen durch das Feuer nachhaltig beeinträchtigt oder zerstört werden, sagt Neff.