Kirchheim: Zwei Menschen sterben bei Polizeieinsatz

Kirchheim In Rheinland-Pfalz soll ein Mann zuerst seine Mutter und dann zwei Polizisten angegriffen haben. Nun ist er tot, die Frau ebenfalls. Die beiden Beamten wurden verletzt.

Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Freitag mitteilte, rief am Freitagmorgen eine Frau in Kirchheim an der Weinstraße die Polizei und gab an, dass ihr Sohn unter Drogeneinfluss stehe und sie angreife. Daraufhin seien zwei Polizisten hingefahren.