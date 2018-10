Kirchheim: Zwei Menschen sterben bei Polizei-Einsatz

Kirchheim In einem kleinen Ort in Rheinland-Pfalz sind bei einem Einsatz der Polizei mehrere Schüsse gefallen. Zwei Menschen starben, zwei weitere wurden verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Wie die Polizei Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Freitag mitteilten, sei eine „Gefahrenlage“ der Grund für den Einsatz in Kirchheim an der Weinstraße gewesen. Die Polizisten hätten dabei ihre Waffen einsetzen müssen. Zwei Menschen seien gestorben und zwei Beamte verletzt worden. Die beiden Polizisten würden im Krankenhaus behandelt.