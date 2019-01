Baden-Württemberg: Wirt steuert Geländewagen in Gruppe Jugendlicher - zwei Verletzte

Kirchheim Nach einem Streit und einer zerstörten Scheibe sind in Baden-Württemberg zwei Jugendliche leicht verletzt worden. Ein wütender Gastwirt war mit seinem Geländewagen auf sie zugefahren und hatte sie erfasst.

„Es fing damit an, dass eine Person am Samstagabend eine Fensterscheibe in einem Lokal eingeworfen hat“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Später stellte sich heraus: Bei dem mutmaßlichen Täter handelte sich offenbar um einen 16-Jährigen. Er soll eine Scheibe eingetreten haben.