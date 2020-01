Stundenlanger Polizeieinsatz in Hessen : Opfer in Kirchheim mit Messer getötet - Mann verschanzte sich in Haus

Fulda Nach dem Tod eines 35-Jährigen in einem Wohnhaus im hessischen Kirchheim und einem darauf folgenden stundenlangen Polizeieinsatz sitzt der 31-jährige Verdächtige in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter erließ am Donnerstag Haftbefehl wegen Mordes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Fulda am Freitag mit. Der 31-Jährige hatte sich nach dem Tod des 35-Jährigen in der Nacht zum Mittwoch mehrere Stunden lang in dem Wohnhaus verschanzt.

Das Opfer wurde laut Obduktionsergebnis tödlich mit einem Messer am Hals verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es am Dienstag zu einem Streit zwischen dem 31-Jährigen und seiner Frau in Oberaula. Sie fuhr daraufhin nach Kirchheim und bat ihren Bruder um Hilfe.

Am Abend drang der 31-Jährige gewaltsam in das Wohnhaus des Bruders ein und griff den 35-Jährigen mit einem Messer an. Die Frau blieb unverletzt, ihr Mann wurde schließlich ebenfalls unverletzt vom Dach des Hauses geholt.

(zim/AFP)