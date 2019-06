Botschaften aus Dortmund : Was von diesem Kirchentag bleibt

Dortmund Klimaschutz, Rechtsextremismus, gesellschaftliche Verrohung – der Evangelische Kirchentag hat drängenden Fragen angepackt, doch häufig fehlte bei den Podien die offensive Gegenstimme. Welche Botschaft sendet das Laientreffen aus Dortmund?

Das große Finale feiern Zehntausende Gläubige mit Blick auf den heiligen Rasen. Wo sonst Borussia Dortmund seine Siege feiert und seine Pleiten betrauert, geht der 37. Evangelische Kirchentag am Sonntag mit einem festlichen Freiluftgottesdienst zu Ende. Im Fußballstadion ruft Kirchentagspräsident Hans Leyendecker den Christen zu: „Dortmund kann Kirchentag.“ Bevor die 32 000 Besucher mit ihren grünen Kirchentagsschals aus der nicht ganz halb gefüllten Arena - und weitere 5000 Menschen aus dem nahe gelegenen Westfalenpark - wieder in Richtung Heimat strömen, mahnt Leyendecker: „Lasst uns gehen und unsere Welt menschenfreundlicher machen!“

Bei dem Glaubensfest mit insgesamt 121 000 Teilnehmern unter dem Motto „Was für ein Vertrauen“ durfte es mitunter auch reines Geplauder sein. So wurde Grünen-Parteichef Robert Habeck, der nicht an Gott glaubt, bei einem Kurzinterview mit Applaus zugeschüttet - ohne inhaltlich viel gesagt zu haben. Beim Kirchentagspublikum, einer Mischung sozial-engagierter Menschen im Spektrum zwischen Rot, Grün und gemäßigtem Merkel-Schwarz, hatte es der schon als neuer Kanzler gehandelte Habeck nicht schwer, zu bestehen, ja gar zu begeistern.

Gleichwohl packte der Dortmunder Kirchentag viele große und drängende Fragen der Zeit an. Das Mittelmeer als „Friedhof der Menschenrechte“ war als ein eindringliches Bild präsent in Dortmund. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strohm, und Palermos Bürgermeister Leoluca Orlando appellierten Hand in Hand an die europäischen Länder, gerettete Flüchtlinge aufzunehmen. Die protestantische Laienbewegung setzte ein Ausrufezeichen beim Klimawandel, trat als Verbündeter der „Fridays for Future“-Bewegung auf und verabschiedete eine Resolution, die mehr Einsatz und Tempo im Kampf gegen die globale Klimaerwärmung fordert.