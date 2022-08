Mehrheit für alternatives System : Zwei Drittel der Deutschen wollen Abschaffung von Kirchensteuer

Berlin Mit 67 Prozent sind gut zwei Drittel der Deutschen einer Umfrage zufolge für die Abschaffung der Kirchensteuer. Die Mehrheit spricht sich für ein System aus, bei dem nach freier Wahlmöglichkeit, Geld für einen guten Zweck gespendet werden soll.

In der am Freitag von der „Bild“-Zeitung veröffentlichten Insa-Befragung gaben 55 Prozent der Befragten an, sie fänden ein System gut, in dem jeder Steuerzahler einen Teil seines Einkommens für einen guten Zweck gibt - dies dann mit Wahlmöglichkeit für Kirchen, Hilfsorganisationen oder Umweltverbände. Insa befragte am Mittwoch 1005 Deutsche repräsentativ.