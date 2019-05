Erschreckende Studie : Kirchen verlieren bis 2060 die Hälfte ihrer Mitglieder

Düsseldorf Beide christlichen Kirchen in Deutschland müssen sich bis zum Jahr 2060 auf eine Halbierung ihrer Mitgliederzahlen einstellen. „Für die Kirchen ist es fünf vor zwölf“, heißt es bei der EKD.

Die meisten Menschen treten der Studie zufolge im Alter zwischen 30 und 35 Jahren aus der Kirche aus. Das ist das Alter, in dem bei vielen Menschen die Berufstätigkeit beginnt – und in dem auch das erste Mal die Kirchensteuer anfällt. Für diesen, an die Einkommenssteuer gekoppelten Mitgliedsbeitrag der Kirchen rechnen die Studienautoren aufgrund des parallel ansteigenden Lohnniveaus zwar nicht mit einem nominellen Rückgang, wohl aber mit einem erheblichen Kaufkraftverlust. Wie 2017 werden die Kirchen auch 2060 noch rund zwölf Milliarden Euro aus der Kirchensteuer erlösen. Die Evangelische Kirche im Rheinland wird ihre Steuereinnahmen sogar von 695 auf 771 Millionen Euro steigern können. Doch um sich die Dinge leisten zu können, die sie heute mit 12 Milliarden Euro finanzieren, wären dann rund 25 Milliarden erforderlich.

„Wir glauben nicht, dass diese Entwicklung gottgegeben ist“, sagte Barner. Die EKD werde sich in den nächsten Jahren die Frage stellen, in welche Richtung sich die Kirche entwickeln solle. Besonders bei jungen Menschen und ihrer Rolle in der Kirche wolle man künftig genauer hinschauen. Auch der rheinische Präses Manfred Rekowski hob hervor, dass die Kirche Faktoren wie die Zahl der Taufen durchaus beeinflussen könne. „Wir fühlen uns in unseren Bemühungen bestärkt, Kirche verstärkt in neuen Formen näher zu den Menschen zu bringen“, sagte Rekowski. „Denn Kirche ist Kirche, wenn sie bei den Menschen ist.“ So habe die Rheinische Kirche bereits ein zwölf Millionen Euro umfassendes Programm für „innovative Initiativen“ aufgelegt. Davon sollen neue Gemeinde- und Gottesdienstformen unterstützt werden.