Kurioser Planungsfehler : Bayern bauen buckligen Radweg

Der buckelige Radweg in Kirchdorf an der Amper. Foto: dpa/Matthias Balk

Kirchdorf an der Amper 500 Meter lang und eine Buckelpiste: Bei Kirchdorf an der Amper in Oberbayern ist eine kuriose Strecke für Radfahrer asphaltiert worden – wegen eines Planungsfehlers im Landratsamt.

Ein neuer Radweg im bayerischen Kirchdorf an der Amper (Landkreis Freising) sorgt für Verwunderung. Nach fünf Jahren Planung und Bau ist hier ein rund zwei Kilometer langer Radweg für rund 3,3 Millionen Euro entstanden. Das Kuriose: Auf einer Strecke von 500 Metern enthält er fünf künstliche Hügel und gleicht hier einer „Buckelpiste“. „Das sieht natürlich kurios aus, und schön ist es nicht“, sagte eine Sprecherin des Landratsamts Freising.

Zunächst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet. Demnach sei bei den Planungen zu spät aufgefallen, dass der durchgehend tiefer als die Straße angedachte Radweg die Zufahrt auf angrenzende Felder erschwert hätte. Die Zufahrten wären dadurch zu steil geworden. Die auf den ersten Blick einfachste Lösung sei eine komplette Erhöhung des Radwegs gewesen. Das hätte aber nicht nur mehr Geld gekostet, sondern auch mehr Aufwand verursacht: Weil der Weg im Überschwemmungsgebiet der Amper liegt, müssten aufgeschüttete Flächen an anderer Stelle ausgeglichen werden.

Eine dritte Möglichkeit wäre ein gemeinsamer Wirtschaftsweg gewesen. „Dann würden Mähdrescher aber auf dem gleichen Weg wie Radfahrer fahren“, heißt es vom Landratsamt. Also entschied man sich für die wellenartige Streckenführung, sozusagen als hügeligen „Erlebnis-Radweg“: „Das muss man ein bisschen sportlich sehen“, sagte die Sprecherin. „Wer die Hügel nicht schafft, schafft den Berg, der danach kommt, auch nicht.“

