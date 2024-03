Bei zehn Beschuldigten Razzia wegen Kindesmissbrauchs in Halle

Mit einer Razzia wegen Kindesmissbrauchs ist die Polizei in Halle in Sachsen-Anhalt gegen zehn Beschuldigte vorgegangen. Wie die Beamten am Mittwochabend mitteilten, gab es Durchsuchungen bei den namentlich bekannten Tatverdächtigen. Gegen sie wurde demnach bereits im Vorfeld wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ermittelt.