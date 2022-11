Zahl der Kinderkliniken stark gesunken : Kindermediziner warnt vor Platznot in Kinderkliniken

Hamburg Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötsch, warnt vor Bettennot in Kinderkliniken. In manchen Teilen Deutschlands gebe es „eine massive Unterversorgung“. Dötsch erklärt auch, wie das Problem zu lösen ist.

Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötsch, warnt vor Bettennot in Kinderkliniken gewarnt. In manchen Teilen Deutschlands gebe es „eine massive Unterversorgung, beispielsweise im Schwäbischen, an der Grenze zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen oder an der Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern“, sagte Dötsch im Interview der „Zeit“.