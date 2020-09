Corona, Kinderbonus, Zahnersatz : Was sich für Verbraucher im Oktober ändert

Düsseldorf Im Oktober kommen einige Änderungen auf den Verbraucher zu: Eine neue Regelung zu Corona-Risikogebieten, Bonuszahlungen für Eltern und Zuschüsse für Zahnarzt-Patienten. Ein Überblick.

Corona-Risikogebiete

Zudem zeichnen sich mit Blick auf Herbst und Winter geplante Neuregelungen für Einreisende deutlicher ab. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will eine Teststrategie ab 15. Oktober vorlegen, die ein größeres Augenmerk auf Risikogruppen wie Ältere und Pflegebedürftige legt und auch neue Schnelltests umfasst. Zeitgleich soll auch eine digitale Anmeldung für Einreisende aus Risikogebieten eingeführt werden, wie das Innenministerium erläuterte. Demnach erarbeiten beide Ressorts auch eine neue Musterquarantäneverordnung, die dann jeweils von den Ländern in eigener Verantwortung in Kraft gesetzt werden muss. „Die digitale Einreiseanmeldung wird aus diesem Grund ebenfalls erst zu diesem Zeitpunkt - am 15. Oktober - eingeführt“, sagte ein Sprecher.