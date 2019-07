Die Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof ist auch ein Tag später noch immer nicht zu fassen. Ein 40 Jahre alter Mann soll eine Mutter und ihren Sohn auf die Gleise gestoßen haben, in dem Moment, als ein ICE einfuhr. Für den achtjährigen Sohn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Bahnhof.

Der Mann wurde festgenommen. Heute wollen die Staatsanwaltschaft in Frankfurt sowie Bundesinnenminister Horst Seehofer über den aktuellen Stand informieren. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.