Vorsicht in Kiel : Trickbetrüger in grüner Polizei-Uniform halten Frau an

Trickbetrüger in grüner Polizei-Uniform halten Frau an

Kiel Jahrzehntelang waren Polizisten in grüner Uniform ein gewohnter Anblick. Seit einigen Jahren tragen die Beamten allerdings bundesweit blaue Uniformen. Das hat sich offensichtlich noch nicht bis zu Gaunern in Kiel rumgesprochen.

Zwei falsche Polizisten in grüner Uniform sind in Kiel Streife gefahren und haben eine Autofahrerin angehalten. Sie wollten nach Angaben der richtigen Polizei die Papiere der 57 Jahre alten Frau einsehen. Sie behaupteten, der Wagen sei offenbar gestohlen, und wollten die Frau zu deren Wohnung begleiten, teilte die Polizeidirektion Kiel am Mittwoch mit. Als Passanten am Dienstag aufmerksam geworden seien, hätten die beiden falschen Beamten ihren Vorgehen abgebrochen und seien mit ihrem Wagen davongefahren. Einen solchen Vorfall habe es bisher nicht gegeben, erklärte ein Sprecher.