Prozess in Kiel Staatsanwältin fordert Haftstrafe für vorgetäuschten Tod auf Ostsee

Das Kieler Landgericht hatte die beiden Angeklagten in einem ersten Prozess bereits im Februar 2021 wegen versuchten Betrugs einer Unfallversicherung zu Bewährungsstrafen von einem Jahr und neun Monaten beziehungsweise einem Jahr verurteilt. Diese Entscheidungen sind rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Leipzig hob die Freisprüche in 13 anderen Fällen von versuchtem Betrug anderer Versicherungen später jedoch auf. Darüber musste das Gericht in Schleswig-Holstein nun erneut verhandelt.