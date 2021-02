Urteile in Kiel : Mann täuscht Tod in Ostsee vor - Bewährungsstrafe und Freisprüche

Mann täuscht Tod in Ostsee vor - Bewährungsstrafe und Freisprüche

Urteile in Kiel

Kiel Ein Ehepaar soll den Tod des Mannes in der Ostsee vorgetäuscht haben, um von den Versicherungen Millionen zu kassieren. Jetzt hat das Landgericht in Kiel Urteile gefällt.

Im Prozess um einen vorgetäuschten Tod auf der Ostsee hat das Kieler Landgericht am Mittwoch ein Ehepaar aus Kiel wegen des versuchten Versicherungsbetrugs in einem Fall für schuldig gesprochen und Bewährungsstrafen verhängt. In den übrigen 13 Fällen wurden die Angeklagten freigesprochen. Den 53-jährigen Angeklagten verurteilte die Kammer zu einem Jahr und neun Monaten, seine Frau zu einem Jahr.