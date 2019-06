Großeinsatz der Polizei : Bombendrohung legt Verkehr am Kieler Hauptbahnhof lahm

Das Blaulicht eines Polizeiwagens (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Kiel Wegen einer Bombendrohung ist der Bahnverkehr am Hauptbahnhof in Kiel am Donnerstagabend komplett eingestellt worden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Das gesamte Gebäude sowie alle Züge mussten durchsucht werden.

Gegen 19.50 Uhr sei telefonisch eine anonyme Drohung bei der Polizei in Kiel eingegangen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Nachrichtenagentur AFP. Bei dem Anrufer habe es sich um einen Mann gehandelt. Die Polizei gehe von der "Ernsthaftigkeit" der Drohung aus.

Der Bahnhof sei komplett geräumt und weiträumig abgesperrt worden. Der Zugverkehr kam den Angaben zufolge vollständig zum Erliegen. Am Abend durchsuchten die Beamten den Hauptbahnhof mit einem Großaufgebot, sagte der Sprecher. Wie die Kieler Nachrichten berichten, kreiste auch ein Hubschrauber über dem Gelände.

Die Deutsche Bahn bestätigte via Twitter die Einstellung des Zugverkehrs im sowie rund um das Sperrgebiet. Zur voraussichtlichen Dauer des Einsatzes konnte die Polizei am Abend noch keine weiteren Angaben machen.

(mro/AFP)